Camion fuori strada a Tracastelli, interviene l’eliambulanza

TRECASTELLI- Incidente sulla strada provinciale Corinaldese poco dopo le 8 di questa mattina – 7 gennaio. Un camion con rimorchio scarico è uscito di strada urtando il guard-rail e abbattendo diversi alberi prima di arrestarsi.

La squadra dei vigili del fuoco è intervenuto sul posto con il personele del 118, che ha raggiunto l’autista nel parcheggio sottostante la strada principale. L’uomo alla guida non sarebbe rimasto incastrato nella cabina e sarebbe rimasto cosciente, ma è stato trasportato a Torrette di Ancona in eliambulanza in condizioni di media gravità.