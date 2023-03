Camerino, controlli nei locali della movida: tre le denunce

CAMERINO – Controlli straordinari dei carabinieri della locale Stazione contro l‘uso di alcol e droga, prevenendo gli incidenti stradali. Questo in occasione del giovedì universitari. Tre le patenti ritirate e tre le denunce, il bilancio dell’attività dei militari, giovedì 9 marzo. L’attività si è svolta nei locali della movida. Tre persone sono finite nei guai: un 30enne, un 27enne e 22enne fermati in tre occasioni distinte, tra le due e le quattro della notte. Sono stati sottoposti all’alcol test. Per i tre è scaccato il deferimento all’Autorità giudiziaria per la violazione dell’Art 186 del Codice della strada, il ritiro della patente e in un caso solo, la decurtazione di 10 òpunti per l’alto livello etilico riscontrato.