Camerata Picena: si ribalta col trattore, agricoltore soccorso dall’eliambulanza

CAMERATA PICENA – Allarme questa mattina verso le 10 in un podere agricolo nei pressi della Provinciale 9, tra il Cassero di Camerata Picena e Castelferretti. Un agricoltore di 65 anni è rimasto ferito in un incidente agricolo con il suo trattore. L’uomo, secondo una prima ricostruzione della dinamica, stava facendo dei lavori agricoli quando improvvisamente il mezzo si è ribaltato e lo ha travolto. A lanciare l’allarme al numero unico 112 sono stati i familiari, che per primi lo hanno soccorso. Dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata inviata sul posto l’eliambulanza Icaro 01 che ha trasportato l’agricoltore in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, dove è stato ricoverato. Fortunatamente non dovrebbe essere in pericolo di vita.