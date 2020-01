Colpito dalla pala di un bobcat, muore operaio a Camerano

CAMERANO – Era in cantiere quando il braccio meccanico di un bobcat manovrato da un collega lo ha colpito uccidendolo.

Così un operaio di 49 anni ha perso la vita questa mattina, 15 gennaio, all’interno del nuovo Inrca, in costruzione alle porte di Camerano.

L’uomo, di origine campana, sarebbe stato colpito alla testa. Subito attivati i soccorsi del 118 ma per lui non c’è stato nulla da fare. In volo si era alzata anche l’eliambulanza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Camerano, coordinati dal comandante della Compagnia di Osimo Luigi Ciccarelli. I militari stanno sentendo il collega che manovrava il macchinario. Sul posto la medicina del lavoro dell’Asur. Informato il pm di turno Irene Bilotta, che ha disposto l’autopsia sul corpo dell’operaio.

(Servizio in aggiornamento)