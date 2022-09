Camerano, scontro tra un camper e un’auto: due feriti in ospedale

CAMERANO- I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina, attorno alle 08.30 circa, lungo la SS.16 nel Comune di Camerano all’altezza del Centro Commerciale, per un incidente stradale tra un’auto ed un camper che si sono scontrati frontalmente.

La squadra dei vigili del fuoco di Ancona, in collaborazione con i sanitari del 118, ha estratto il conducente dall’autovettura ed il passeggero dal camper. I feriti sono poi stati trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, per accertamenti. I vigili del fuoco hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente.