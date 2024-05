Cambio al vertice della questura di Macerata: arriva il dirigente superiore Patruno

Originario di Corato in provincia di Bari, 54 anni, prenderà il posto di Luigi Silipo che dopo circa un anno dal suo insediamento lascia l’incarico per assumere quello di questore di Viterbo

MACERATA – Dopo circa un anno dal suo insediamento il questore Luigi Silipo, lascia l’incarico per assumere quello di questore di Viterbo al suo posto arriverà il dirigente superiore Gianpaolo Patruno. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha infatti deliberato il conferimento delle funzioni dirigenziali con le relative nuove sedi, in base a quanto stabilito Silipo prenderà il comando della questura di Viterbo, mentre il dirigente superiore Gianpaolo Patruno, lascerà il suo attuale incarico di direttore del Servizio tecnico logistico e patrimoniale di Firenze per dirigere la questura di Macerata.

Originario di Corato (BA), 54 anni, Patruno ha ricoperto diversi importanti incarichi, tra tutti è stato vicario del questore di Campobasso e di Pistoia, ha diretto la divisione anticrimine della questura di Benevento, il commissariato di Cerignola e di Andria, ha lavorato nella Squadra Mobile di Bari e alla Direzione investigativa di Bari.

Era maggio 2023, invece, quando Silipo si presentò ai cittadini della provincia di Macerata poco dopo il suo insediamento. Assicurò «massimo impegno e la massima dedizione alla città e alla provincia» e parlò di «un secondo ritorno a casa» che aveva coinciso anche con la sua prima dirigenza di una questura. Ora dopo il primo anno da questore a Macerata inizierà una nuova esperienza professionale alla guida della questura di Viterbo.