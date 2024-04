CAGLI – Incidente mortale: muore un anno. A dare la notizia l’Ansa che spiega come questa notte sulla strada provinciale 29 a Secchiano di Cagli in direzione Pianello, una macchina è finita in una scarpata finendo contro un albero. Morto il conducente, un uomo di 44 anni. Sul posto le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e personale sanitario.