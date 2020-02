Pesaro, ventenne cade con lo scooter: prognosi riservata. Carambola in via Verdi

Due incidenti in poche ore. Il ragazzo ha perso il controllo dopo aver urtato lo spartitraffico. Auto si rovescia in zona mare

PESARO – Strade di sangue, due incidenti in poche ore a Pesaro. Un ventenne in ospedale in prognosi riservata.



I militari hanno dovuto eseguire nel quartiere Pantano i rilievi di un incidente stradale autonomo che ha visto protagonista un ventenne pesarese. Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma pare che il giovane, dopo aver urtato il cordolo di uno spartitraffico, abbia perso il controllo del proprio ciclomotore e sia caduto rovinosamente a terra, riportando lesioni su più parti del corpo, in particolare alla testa. È ora ricoverato presso l’Ospedale “San Salvatore” di Pesaro, costantemente seguito dai medici che non si sono ancora pronunciati circa la prognosi. Il giovane non è risultato possessore di patente di guida e il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro. L’esito degli accertamenti finora esperiti è stato posto al vaglio della locale Procura della Repubblica.

L’incidente in via Verdi

Nel pomeriggio di domenica 9 febbraio schianto tra Via Verdi e viale Battisti tra un’Audi e una Citroen che secondo i primi rilievi non avrebbe rispettato la precedenza. Sul posto la polizia locale. L’Audi si è rovesciata su un fianco. Tanto spavento ma per fortuna solo feriti lievi, ricoverati in ospedale per le prime cure.