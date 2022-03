ASCOLI – La città è in ansia per le condizioni di una ragazza di appena 16 anni che, ieri sera, è caduta da un balcone nel quartiere del Marino. A quanto pare, la giovane verserebbe in gravi condizioni ed è stata ricoverata all’ospedale Torrette di Ancona.

La ricostruzione dei fatti

Non è ancora chiaro per quali motivi la ragazza sia caduta dal balcone della propria abitazione ed è ciò che stanno cercando di capire anche le forze dell’ordine. La vicenda, come detto, è accaduta ieri sera, domenica 6 marzo, con la segnalazione al 118 arrivata probabilmente da un vicino di casa. Subito, sul posto, si è fiondata l’ambulanza, anche considerata la vicinanza con l’ospedale cittadino di Monticelli. Appena arrivati al Marino, però, gli operatori sanitari a bordo del mezzo hanno subito compreso la gravità della situazione, chiedendo l’intervento immediato dell’eliambulanza.

Una volta caricata a bordo del velivolo, atterrato nel campo sportivo dell’istituto agrario ‘Ulpiani’, la sedicenne è stata trasportata all’ospedale Torrette di Ancona. Agli operatori sanitari, la ragazza è apparsa subito in stato confusionale, avendo perso conoscenza. La giovane, inoltre, avrebbe riportato gravi traumi sia alla testa che al torace.

La prognosi è riservata e le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto per capire come mai la ragazza sia caduta giù dal balcone della propria abitazione.