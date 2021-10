Borgo Pace, cacciatore scivola in un dirupo di 50 metri: oltre cinque ore per il recupero

BORGO PACE – Bruttissima disavventura per un cacciatore 62enne caduto in un dirupo di circa 50 metri nei boschi di Borgo Pace. È successo nella giornata del 30 ottobre: l’uomo, residente a Sansepolcro, si trovava nel Comune pesarese in compagnia di sei amici per una battuta di caccia.



cacciatore scivola in un dirupo di 50 metri: oltre cinque ore per il recupero

Tutto stava procedendo come da programma quando l’uomo si è allontanato dal gruppo per cercare il proprio segugio: forse un piede messo male o forse la fitta vegetazione hanno impedito di vedere bene lo strapiombo, fatto sta che il 62eenne è stato letteralmente inghiottito in un dirupo.

I colleghi di caccia hanno subito dato l’allarme. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria e, subito dopo, il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, i Carabinieri Forestali ed il personale del 118 arrivato con l’elisoccorso.



Un recupero certo non facile che ha costretto gli uomini del soccorso ad attraversare la fitta boscaglia per diversi chilometri e con svariati dislivelli. Il cacciatore, sempre cosciente, ha riportato un trauma cranico e molteplici lesioni agli arti; è stato quindi stabilizzato e imbarellato dai soccorritori per poi essere trasportato per ulteriori 100 metri in un luogo in grado di far arrivare il verricello dell’elitrasporto che lo ha portato al nosocomio regionale di Torrette. L’operazione di recupero e di trasporto è durata circa 5 ore.