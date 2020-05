Blitz antidroga delle Fiamme Gialle, sequestrati 1,7 chili di marijuana: 25enne in manette

CIVITANOVA/POTENZA PICENA – Avevano 1.660 grammi di marijuana nascosti in casa: 25enne e 21enne nei guai. A insospettire i finanzieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal capitano Tiziano Padua, sono stati alcuni movimenti sospetti che si registravano da giorni in un condominio nel centro di Civitanova, presso il quartiere San Giuseppe.

Gli uomini della Guardia di Finanza, dopo vari controlli e soprattutto dopo aver notato una persona uscire dal condominio in modo sospetto, sono intervenuti e hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’appartamento grazie anche all’aiuto dell’unità cinofila.

La marijuana sequestrata

I finanzieri hanno rinvenuto e sequestrato quattro sacchetti di cellophane contenenti 1.660 grammi di marijuana nascosti in un mobiletto. Lo spacciatore, un 25enne di origini marocchine ma residente in Italia da 20 anni e disoccupato, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e si trova ora ai domiciliari. La sua fidanzata, una 21enne italiana residente nell’appartamento con lui, è stata denunciata a piede libero per concorso nel reato di spaccio.

Durante un altro controllo le Fiamme Gialle civitanovesi hanno fermato un 43enne italiano a Potenza Picena; l’uomo, disoccupato, è stato trovato in possesso di 16 grammi di marijuana ed è stato denunciato a piede libero.

Le operazioni di servizio si inseriscono nel più ampio dispositivo di controllo del territorio attuato per garantire la precisa osservanza delle prescrizioni disposte nell’emergenza in atto, attualmente impegno primario della Guardia di Finanza, che mira alla salvaguardia della salute dei cittadini.