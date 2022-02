Jesi: bimba nasce in ambulanza, ‘fiocco rosa’ per la Croce verde

JESI – Finalmente una bella pagina di cronaca rosa, è il caso di dire, in mezzo a un bollettino di tristi annunci. Rosa come il fiocco appeso da questa notte all’ambulanza della Croce verde, dove è nata una bella bimba che non voleva dar tempo alla sua mamma di arrivare in ospedale.

È successo tutto in una manciata di minuti. Intorno alle 2, in un’abitazione di via Gramsci, scattava la chiamata al 112 per una donna al termine della gravidanza che stava manifestando forti contrazioni. La giovane, una ragazza di 23 anni di origini albanesi, stava molto male e al loro arrivo, i sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi dopo averla stabilizzata sul posto, l’hanno caricata in ambulanza per un trasporto in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani.

Ma la vita non aspetta e neanche 50 metri dopo essere partiti, all’altezza dell’incrocio con via Lauro De Bosis, ecco i vagiti della creatura che hanno spezzato il buio di una notte indimenticabile per i giovani della Croce verde. La bambina, che la mamma ha chiamato Bea, è venuta alla luce in ambulanza senza aspettare nessuno. Non voleva saperne di attendere per conoscere la sua mamma, che per fortuna sta benone ed è piena di gioia. Una felicità e un’emozione condivisa da tutti i sanitari che poi, hanno accompagnato mamma e figlia in ospedale. Una notte da ricordare.