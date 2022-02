BaskIn, il basket inclusivo fa canestro a Senigallia

Tra basket e inclusione, il BaskIn è uno sport senza distinzione né di genere né di età, con disabili e non per disabili. Ecco come partecipare

SENIGALLIA – Una vittoria dello sport in piena regola. È quella che la società sportiva Senigallia Basket 2020 ha messo a segno, affiliandosi alla Federazione EISI (Ente Italiano Sport Inclusivi) e portando sul parquet di gioco il “BaskIn”. Lo dice il nome stesso, genesi di “basket” e “inclusione”. Uno sport nuovo, in cui le barriere della diversità sono abbattute dal divertimento del gioco in cui tutti i giocatori, normodotati e portatori di handicap, sono uguali in campo.

La bella iniziativa approda a Senigallia grazie ai promotori Simona Pirone e Roberto Arfè. Il progetto, partito da pochi giorni, prevede la formazione di una squadra per la partecipazione a tornei e campionati regionali e nazionali.

«Il “BaskIn” è una nuova attività sportiva e non solo – dicono i promotori – che si ispira al basket, ma con regole e caratteristiche particolari. Uno sport senza distinzione né di genere né di età, con disabili e non per disabili, dove la disabilità è fonte di ispirazione per “tutti gli altri”. È un momento di solidarietà di cui tanto si parla e che vede finalmente una sua attuazione».

Il BaskIn, già adottato in Italia da moltissimi club e società sportive specie del Nord, è uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Questo sport trae origine dal basket e ne mantiene lo scopo del gioco, cioè segnare più canestri della squadra avversaria. Ogni squadra è composta sia da giocatori disabili che non disabili, ciascuno dei quali è portato ad esprimersi al massimo delle sue capacità insieme ai compagni. Possono partecipare sia persone con disabilità mentali, sia persone con disabilità fisiche, sia persone senza nessun tipo di disabilità. Anche tra i normodotati ci possono essere giocatori di pallacanestro, sportivi provenienti da altre discipline e persone meno abituate allo sport.

Le squadre sono miste anche dal punto di vista del sesso e dell’età. Tutto ciò è possibile grazie ad un ingegnoso sistema di regole, pensato per adattarsi ai giocatori.

Le iscrizioni e le attività sono già partite e gli allenamenti si stanno svolgendo presso la palestra dell’ISS Corinaldesi Padovano in via Capanna, il martedì e venerdì dalle 18,30 alle 20, nel rispetto della normativa anti-Covid, con personale qualificato e con il solo contributo di 10 euro (per il tesseramento e l’assicurazione alla federazione E.I.S.I., valido fino al 30/09/2022).

È inoltre necessario il certificato medico di idoneità agonistico-sportiva da presentare all’atto dell’iscrizione. Info: pironesimona@tim.it.