Avvocati maceratesi in lutto, è morto Giovanni Silvio De Minicis

MACERATA – Lutto nel mondo dell’avvocatura maceratese, è morto ieri l’avvocato Giovanni Silvio De Minicis. Il cuore del legale 82enne ha smesso di battere alle 2.30 di ieri (giovedì 16 novembre). Era ricoverato all’ospedale di Macerata per una malattia. Figura storica dell’avvocatura maceratese, Giovanni Silvio De Minicis aveva il suo studio in via Mozzi ed era specializzato in particolare in civile ed infortunistica.

Ha lavorato fino a una decina di anni fa, prima di lui anche lo zio Delio De Minicis, ex podestà di Sarnano, fu avvocato, e dopo di lui il nipote Damiano De Minicis prosegue la professione. Vedovo, Giovanni Silvio De Minicis lascia i figli Marzia e Alessandro. Oggi pomeriggio al cimitero di Macerata è stata celebrata una cerimonia laica per tributargli l’ultimo saluto.