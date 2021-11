Disposta l’autopsia sul corpo del ragazzo di Appignano del Tronto morto in Campania

ASCOLI- Disposta l’autopsia sul corpo di Lorenzo Moreschini, il ragazzo di 16 anni di Appignano del Tronto morto giovedi scorso a Napoli dopo un incidente stradale. La magistratura vuole vederci chiaro sulle cause del decesso del giovane, rimasto gravemente ferito a Caserta quattro mesi fa, e poi ricoverato all’ospedale del capoluogo campano. Il 16enne era stato sottoposto ad un nuovo intervenuto chirurgico nel corso della settimana proprio a Caserta, ma l’operazione ha provocato delle complicanze impreviste e il cuore del ragazzo si è fermato.

Operazione chirurgica 4 mesi dopo l’incidente

E questo proprio quando molti speravano che Lorenzo, dopo mesi di coma si stesse riprendendo e potesse uscire dalla fase clinica più critica. A seguito delle conseguenze tragiche dell’operazione, gli inquirenti vogliono stabilire come siano andate veramente le cose, stabilendo una volta per tutte quali siano state le cause reali della morte del minorenne di Appignano. Verificando anche se ci siano delle responsabilità per quanto accaduto.

Il paese piceno aspetta il ritorno della salma

Solo dopo il responso dell’autopsia, la salma del 16enne potrà essere restituita alla famiglia dello sfortunato ragazzo. Per questo la data delle esequie deve ancora essere fissata. In quel giorno l’Amministrazione comunale, proclamerà il lutto cittadino.

Nel frattempo tutta la comunità di Appignano vive un momento di dolore e sconforto per la tragedia che l’ha colpita. Anche perchè i genitori di Lorenzo sono molto noti nel borgo ad est di Ascoli, in quanto gestiscono un negozio alimentare. Aspettano il ritorno a casa del corpo del 16enne, la madre, il padre, un fratello e tanti parenti, giovani ed amici dei Moreschini.