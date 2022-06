Auto in un dirupo a Poggio San Romualdo: scattano le ricerche ma non c’è nessuno a bordo

L'auto si era sfrenata ed è scivolata per 50 metri giù in un dirupo. Inizialmente si temeva che vi fosse qualcuno alla guida e sono scattate le ricerche.

POGGIO SAN ROMUALDO – Un’auto precipitata in un dirupo. L’allarme è scattato alle 9.10 di questa mattina (8 giugno), ma prima che si riuscisse a capire l’esatta dinamica di quello che, sulle prime, sembrava un gravissimo incidente, ci sono volute un paio d’ore di ricerche della persona alla guida. Si è temuto che il conducente potesse aver riportato traumi gravissimi visto che la vettura – una Audi A3 – era scivolata per 50 metri in un burrone e a terra non vi erano segni di frenata.

Per cui dalla centrale operativa del soccorso di Ancona oltre alle ambulanze dell’automedica del 118 e della Croce verde di Serra San Quirico è stata fatta alzare anche l’eliambulanza Icaro01. Quando i soccorritori, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, hanno raggiunto l’auto in fondo al dirupo – non senza una certa difficoltà per via della pendenza del terreno – e hanno a lungo ispezionato la zona, si sono resi conto che a bordo non c’era nessuno. Gli sportelli chiusi e i vetri erano intatti, quindi nessuno era stato sbalzato all’esterno. Il giallo si è chiarito quando degli operai che stavano lavorando in un’azienda vicina, si sono resi conto che quella vettura seminascosta dalla fitta boscaglia, era la loro: l’auto si era sfrenata e, per via della pendenza era scivolata giù nel burrone.

Ma per fortuna nessuno era a bordo. Un allarme rientrato per fortuna.