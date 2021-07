Auto contro albero a Castignano: due ragazzi feriti. Uno trasferito ad Ancona

ASCOLI – Drammatico incidente stradale questa notte nell’entroterra ascolano. Intorno alle 2 di oggi, 28 luglio, una vettura con a bordo due ragazzi di 20 e 23 anni viaggiava lungo la strada che dalla frazione di San Venanzo di Castignano scende verso la Valtesino, quando all’improvviso è uscita di strada schiantandosi contro un albero. L’impatto è stato tremendo, ed ha causato il ferimento grave di entrambi i passeggeri. Sul posto sono presto intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri ed anche i vigili del fuoco, questi ultimi per rimuovere la vettura dal luogo dello scontro.

Uno dei due giovani ha riportato traumi molto seri, tanto che è stato subito trasferito all’ospedale di Ascoli. Ma viste le sue condizioni sanitarie, ne è stato poi deciso il trasporto via eliambulanza al Torrette di Ancona. Ora il ragazzo si trova ricoverato in prognosi riservata nel nosocomio regionale. Non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Castignano

Da stabilire le cause dell’incidente. Forse la poca illuminazione del tratto stradale, pieno di curve o l’eccessiva velocità dell’auto, potrebbero aver favorito la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente e lo schianto contro l’albero presente vicino alla carreggiata. Ma sono solo ipotesi che sono al vaglio dei carabinieri che stanno svolgendo accertamenti sulla dinamica del sinistro. L’auto è stata rimossa dai vigili del fuoco.