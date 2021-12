Jesi, attraversa via Setificio e viene investito: soccorso un uomo

Uno straniero di 38 anni è stato investito e trasferito in codice giallo al Pronto Soccorso dell'ospedale di Jesi. Disagi, inevitabili, al traffico

JESI – Stava attraversando la strada, nella trafficatissima via Setificio, quando è stato travolto da un’auto. L’allarme è scattato questa mattina, 9 dicembre, verso le 9.45 appunto lungo via Setificio in corrispondenza di piazzale San Savino. A lanciare l’allarme al numero unico di emergenza 112 sono stati alcuni passanti che si sono trovati loro malgrado ad assistere all’incidente.

A essere travolto è stato un uomo, di origini straniere, 38 anni residente in città. L’uomo, rimasto sempre cosciente ma dolorante per l’impatto con la vettura, è stato soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde di Jesi e trasportato, con un codice giallo di media gravità, al Pronto Soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. Le sue condizioni comunque non dovrebbero essere gravi.

Sul posto, per sentire l’automobilista coinvolto e alcuni testimoni, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Jesi che hanno condotto i rilievi di legge. Disagi, inevitabili, al traffico.

Appena ieri sera si registrava un altro investimento, stavolta a Castelplanio, con conseguenze però più gravi per il pedone.