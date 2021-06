Jesi, attraversa la strada e viene investito: 15enne portato al Pronto Soccorso

JESI – Stava attraversando la strada quando improvvisamente è stato travolto da un’auto che sopraggiungeva proprio in quel momento e forse non ha fatto in tempo a frenare. Allarme in viale della Vittoria, questa mattina verso le 8. In prossimità dell’attraversamento pedonale al civico 46 (vicino all’Hotel Mariani), un ragazzino di 15 anni residente a Jesi è stato investito da una Hyundai condotta da un pensionato. Al volante c’era un uomo di 81 anni residente a Maiolati Spontini (C.M.le sue iniziali), che sotto choc per lo spavento, si è subito fermato e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti l’automedica del 118 e l’ambulanza. Il ragazzino, rimasto per fortuna sempre cosciente, lamentava dei dolori in seguito alla caduta sull’asfalto e all’urto riportato. È stato trasportato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi con un codice giallo. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Sono anche intervenuti gli agenti della Polizia locale di Jesi per i rilievi di legge, sulla scorta dei quali dovranno ricostruire dinamica e responsabilità del sinistro. Lievi disagi alla circolazione. Quello di stamattina è l’ennesimo investimento di pedone che si registra nel tratto di viale della Vittoria.