Asfalto bagnato, centauri perdono il controllo della moto: due feriti

MAIOLATI SPONTINI – Stavano viaggiando in sella alla loro moto, quando nel fermarsi allo stop per dare precedenza, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, hanno perso il controllo della moto cadendo a terra. Feriti due cinquantenni residenti in Vallesina. Una caduta rovinosa, tanto che il centauro lamentava un forte dolore all’anca e la compagna, che viaggiava dietro, a un ginocchio. È successo verso le 13 lungo via Cornacchia, la strada che collega Moie a Montecarotto, poco dopo la discarica Sogenus. Sul posto sono intervenuti l’eliambulanza Icaro02 e l’equipaggio della Croce verde di Cupramontana. L’uomo è stato trasferito in elicottero a Torrette in codice rosso per la dinamica, mentre la donna al pronto soccorso dell’ospedale di Jesi con un codice giallo.