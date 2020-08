ASCOLI – Ruba un asino dal podere del vicino, arrestato un 57enne. La polizia di Stato ha stretto le manette ai polsi di un uomo che, negli ultimi tempi, stava dando parecchio fastidio a tutto il vicinato in una piccola frazione di Ascoli Piceno.

In arresto un uomo già soggetto alla sorveglianza speciale, obbligato a non uscire dalla sua casa tra le nove di sera e le sei del giorno successivo. Due giorni fa, tuttavia, è stato sorpreso, in piena notte, a trainare un asino che aveva rubato poco prima da un podere lì vicino. Il proprietario si è accorto della sparizione dell’animale e ha chiesto aiuto al 113, che ha dirottato sul posto un equipaggio della squadra Volanti. I poliziotti hanno colto sul fatto il malvivente, che teneva a sé con una mano la povera bestia legata a una catena, impugnando con l’altra mano un martello e un coltello, con i quali aveva scardinato il lucchetto del recinto ove era custodita.

La pattuglia ha bloccato il ladro che è stato poi condotto in Questura e arrestato per furto, possesso di armi e violazione della misura di prevenzione. È la stessa persona che lo scorso luglio salì sul trenino City Explorer, in questo periodo pieno di turisti che fanno il giro della città, pretendendo di rimanere a bordo senza pagare il biglietto. Alle rimostranze del conducente, il delinquente iniziò a urlare e a roteare a mo’ di clava una stampella che usa, spaventando tutti i presenti, tra cui alcuni piccoli visitatori. Almeno per qualche tempo lui dovrà stare alla larga dai suoi vicini, esasperati per l’accaduto. Gli agenti hanno riaffidato l’asino al padrone, che lo ha ricondotto nel podere.