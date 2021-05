Ascoli, ragazzina 15enne investita da un’auto. Trasferita in ospedale

L'incidente è avvenuto vicino al Liceo scientifico cittadino. La vittima ha riportato traumi e lesioni ma non è in pericolo di vita

ASCOLI PICENO – Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un’auto questa mattina ad Ascoli. L’incidente è avvenuto in via della Repubblica, vicino al Liceo scientifico Orsini. La giovane è stata colpita da una vettura guidata da un 29enne che andava in direzione di San Filippo, verso l’uscita dalla centro urbano.

Nell’impatto la ragazzina ha riportato dei traumi e una frattura alla clavicola. Il ragazzo che l’ha investita si è fermato ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto è intervenuta subito l’ambulanza del 118, che ha trasferito la vittima dell’incidente all’ospedale Mazzoni. Era stato allertato anche l’elicottero della Regione per il trasporto al Torrette di Ancona, ma poi il volo non è stato necessario.

La 15enne non è in pericolo di vita. I rilievi sul luogo dello scontro sono stati eseguiti dalla Polizia municipale. Da comprendere la dinamica del fatto. Sembra che l’investitore non abbia visto la ragazzina mentre attraversava la strada, perchè accecato dal sole. Ma le cause dell’incidente devono essere ancora chiarite.