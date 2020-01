Ascoli Piceno, muore 27enne. È scivolato per spegnere fuochi d’artificio

Il ragazzo avrebbe cercato di spegnere un principio d'incendio a delle sterpaglie. Ma ha perso l'equilibrio ed è scivolato in un dirupo

ASCOLI PICENO – Un morto e due incidenti nell’ascolano per i fuochi d’artificio nella notte di Capodanno. A darne notizia la polizia.

A perdere la vita nella notte di San Silvestro un 27enne di Ascoli. Il giovane è scivolato in un dirupo in località San Marco. Il ragazzo avrebbe cercato di spegnere un principio d’incendio a delle sterpaglie, scaturito dai fuochi d’artificio. Ma ha perso l’equilibrio ed è scivolato in un dirupo di alcune decine di metri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, vigili del fuoco e il 118 che ha constatato il decesso.

Inoltre, sempre ieri, un 17enne di Monsampolo mentre era a casa di parenti è stato colpito da una fiaccola-fontana riportando gravi ustioni. Trasportato all’ospedale “Mazzoni” di Ascoli Piceno è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia d’Urgenza.

E ancora. Una 33enne residente ad Ascoli Piceno ha riportato una ustione all’orecchio causata dallo scoppio ravvicinato di un petardo.