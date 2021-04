Ascoli, incendio in appartamento del centro: illesi tre fratelli

Il rogo si è sviluppato in uno stabile di via Mercantini. Rapido l'intervento dei vigili del fuoco che hanno evitato la tragedia

ASCOLI PICENO – Tragedia sfiorata questa mattina nel centro di Ascoli. Un incendio si è sviluppato in un appartamento di via Mercantini, dove erano presenti tre fratelli. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, avvisati da alcuni residenti della zona, vicina a piazza della Viola. In due ore le fiamme sono state spente, con i ragazzi che sono riusciti a fuggire in tempo dall’edificio ormai avvolto dal fumo.

Nessuno di loro sarebbe rimasto intossicato o ferito a causa dell’incidente. Da stabilire le cause del rogo. Forse un cortocircuito elettrico al primo piano dello stabile, sarebbe all’origine di una scintilla che poi ha provocato le fiamme. Grande paura per quanto accaduto, ma per fortuna senza conseguenze per le persone. Ingenti i danni all’appartamento coinvolto nel rogo.