Arcevia, escursionisti si perdono nel bosco: ritrovati

FABRIANO – I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri, 17 marzo, in località Avacelli per la ricerca di due escursionisti che si erano persi in una zona boscata.

Le squadra delle fiamme rosse di Arcevia ha effettuato la ricerca tramite le coordinate geografiche inviate alla sala operativa 115 dagli stessi dispersi, fino al ritrovamento avvenuto verso le 18.30 in ottime condizioni.