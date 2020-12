L’uomo è uscito intorno alle 12 del 5 dicembre dalla sua abitazione in via Flaminia a Calcinelli a piedi, senza farvi più ritorno. Chiunque abbia notizie utili è pregato di contattare in maniera celere le forze dell’ordine

CALCINELLI – Apprensione a Calcinelli per l’allontanamento di un anziano di cui non si hanno più notizie da più di 24 ore. Si chiama Augusto Scola, 82 anni, affetto da demenza senile.



L’uomo è uscito intorno alle 12 del 5 dicembre dalla sua abitazione in via Flaminia a Calcinelli a piedi, senza farvi più ritorno. Indossa pantofole, un giaccone a quadri bordeaux e un cappello. Ha al seguito una stampella avendo problemi di deambulazione.

La macchina delle ricerche da parte delle autorità è già stata messa in moto: è stato attivato già dalla sera del 5 dicembre da parte della Prefettura locale il protocollo in seno al Piano Provinciale per la ricerca delle Persone Scomparse. Chiunque abbia notizie utili è pregato di contattare in maniera celere le forze dell’ordine.