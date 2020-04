Anziani sulla panchina e market etnici aperti, le multe del weekend nel pesarese

PESARO – Anziani sulla panchina e market etnico aperto. Il lungo weekend di controlli si è concluso con multe e situazioni particolari da raccontare.



Come sappiamo sono stati utilizzati anche mezzi come elicotteri e motovedette per controllare la costa e l’entroterra al fine di impedire l’accesso alla spiaggia o pic nic in occasione della Pasqua.

Le eccezioni non mancano, tra i casi anche quello di sei anziani che si sono ritrovati su una panchina a Isola del Piano. I carabinieri li hanno visti intenti a chiacchierare senza alcun dispositivo di protezione. Per questo sono stati multati.

L’elicottero vola su Pesaro



La Polizia locale di Pesaro ha sorpreso un market etnico aperto nella zona della stazione. È stato fatto chiudere in base all’ordinanza regionale che vietava le aperture il giorno di Pasqua. Multe anche sulle ciclabili che il sindaco di Pesaro ha fatto chiudere per evitare passeggiate e biciclettate.

Nei giorni di sabato, Pasqua e lunedì dell’Angelo la Questura e i due commissariati di Fano e Urbino hanno dislocato sull’intero territorio provinciale 70 pattuglie. Gli operatori, con il continuo pattugliamento delle artiere stradali e numerosi posti di controllo, hanno vigilato sul rispetto da parte della cittadinanza delle norme sugli spostamenti e distanziamento sociale. Per il lunedì di Pasquetta è stato utilizzato un elicottero del Reparto Volo di Pescara. Il supporto aereo ha consentito un incremento del monitoraggio del territorio, con particolare attenzione all’area del litorale e della panoramica San Bartolo. L’elicottero è stato utilizzato per ampliare la sorveglianza e consentire alla sala operativa della Questura di gestire in modo tempestivo eventuali informazioni su spostamenti di gruppi di persone ed assembramenti inopportuni.

I controlli della polizia locale al mare

Dall’attività svolta è emerso che la cittadinanza ha confermato di essere responsabile e rispettosa delle disposizioni. Non si sono avute segnalazioni di assembramenti né ritrovi abusivi.

I controlli eseguiti dagli operatori hanno portato all’identificazione di 750 persone e sono state elevate trenta sanzioni per spostamenti ingiustificati.

Da segnalare che il pomeriggio del giorno di Pasqua a Fano il personale del commissariato è intervenuto in zona stazione per un’attività commerciale aperta in violazione dell’ordinanza del presidente della regione Marche. Il titolare è stato multato e l’attività chiusa per cinque giorni, sanzionato anche l’unico cliente trovato all’interno.