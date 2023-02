Anziana malata di Alzheimer si allontana da casa, ritrovata dai Carabinieri

JESI – In un attimo di distrazione della figlia che si trovava in casa con lei, è uscita senza neanche indossare il cappotto e ha iniziato a vagare senza meta per la città. È successo stamattina alle 6,30. La povera donna, 90enne, malata di Alzheimer, ha perso completamente l’orientamento senza riuscire a capire dove si trovasse. E nonostante il freddo pungente, camminava da sola per il centro di Jesi. Per fortuna l’hanno notata, circa un’ora dopo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi che stavano eseguendo un servizio di perlustrazione della città. L’abbigliamento leggero nonostante il freddo e quell’incedere smarrito, hanno subito attirato l’attenzione dei miliari che con garbo e grande cura hanno avvicinato la nonnina e si sono accorti subito che, oltre ad essere infreddolita, appariva impaurita e smarrita. Dunque l’hanno fatta accomodare all’interno dell’autovettura di servizio, avendo cura di riscaldare bene l’abitacolo, e dopo averla rassicurata sono riusciti ad ottenere alcune informazioni attraverso le quali è stato possibile rintracciare la figlia, che spaventatissima era già impegnata nelle ricerche. L’anziana, che aveva percorso a piedi alcune centinaia di metri – tale è la distanza tra la sua abitazione e il luogo del ritrovamento – è stata affidata alla figlia, che ha potuto riabbracciare la mamma sana e salva. Fortunatamente la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi, soprattutto grazie alla prontezza dei Carabinieri cui la figlia dell’anziana ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento, sottolineando l’umanità e la gentilezza che ha caratterizzato il loro agire.