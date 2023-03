Andreea, scomparsa da un anno. Il messaggio della madre: «Amore della mamma dove sei?»

JESI – «Amore della mamma, dove sei?». Continua a chiederselo, ormai da un anno, la signora Georgeta Cruceanu, la madre di Andreea Rabciuc, la ragazza 28enne di cui si sono perse le tracce dal 12 marzo 2022 dopo una festa in una roulotte sulla Montecarottese. Nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, la madre disperata le rivolge un accorato appello sui social. Riservata e discreta, la signora ha preferito restare lontana dai riflettori che per lunghi mesi sono rimasti accesi sulla storia di sua figlia. Ma ad oggi, sembra che Andreea si sia volatilizzata nel nulla, inghiottita dal buio di quella notte assurda.

Andreea Rabciuc è scomparsa dal 12 marzo 2022

«Amore della mamma dove sei? Oggi siamo il 12.03.2023 ti cerco da 1 anno e non so cosa fare – scrive la madre distrutta in un toccante post su Facebook -; è impossibile sparire così! Ci siamo lasciate con la promessa di sentirci e vederci il giorno dopo… e poi? Purtroppo sono certa che qualcuno ti abbia fatto del male, è impossibile che non ti faccia sentire per tutto questo tempo! Se serve ancora a qualcosa faccio un appello a chi sa e non parla… liberatevi la coscienza parlate aiutate una madre disperata a ritrovare sua figlia… il silenzio vi logorerà nel profondo. Darei tutto ciò che ho per passare ancora un’ora con lei».

Poi il dolore cede il passo alla rabbia. «Che il responsabile o i responsabili possano soffrire come soffro io, che possano finire all’inferno», scrive ancora la donna. «Ciao amore mio la mamma ti ama tanto… e spero ancora che arriverà un giorno che riuscirò a riabbracciarti».

Le indagini sono ancora in corso. L’unico indagato per sequestro di persona resta il fidanzato, Simone Gresti. Si cerca Andreea ovunque, per mare, terra e nel web scandagliando i social, le chat di whatsapp e i profili Facebook. In questa logorante attesa, trema il cuore di una madre che aspetta di riabbracciare sua figlia.