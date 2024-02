Andreea Rabciuc, il cellulare di Simone Gresti ai raggi x

CASTELPLANIO – Sarà eseguito domani l’accertamento irripetibile sul cellulare di Simone Gresti, unico indagato per la morte di Andreea Rabciuc la ragazza di 27 anni scomparsa il 12 marzo 2022 e i cui resti sono stati rinvenuti in un casolare diroccato 22 mesi dopo.

Gresti, all’epoca fidanzato di Andreea, era l’ultima persona ad aver visto Andreea viva. Avevano trascorso una serata insieme ad altre due persone – Francesco e Aurora – in una roulotte sulla Montecarottese, poi la lite per futili motivi di gelosia. Accadeva spesso. Gresti ha trattenuto con sé il cellulare di Andreea che, a detta sua e degli altri presenti, si sarebbe allontanata a piedi in direzione Jesi. Da quel momento di lei si sono perse le tracce per due anni di buio, finché le sue povere ossa non sono state rinvenute in un casolare diroccato sulla Montecarottese, a 1 km dal luogo della scomparsa, ma nella direzione opposta. Il rinvenimento è avvenuto il 20 gennaio. E se fin dall’inizio per Gresti si erano profilate le ipotesi di reato di sequestro di persona e spaccio, con il ritrovamento delle ossa si è aggiunta l’ipotesi di reato dell’omicidio volontario e, successivamente, quella dell’istigazione al suicidio.

All’indomani del ritrovamento dei poveri resti – di cui si attende tra gli altri esami anche quello del Dna sebbene non vi siano dubbi sull’identità – all’uomo è stato sequestrato il nuovo telefono cellulare che aveva acquistato dopo il sequestro a inizio delle indagini dei suoi dispositivi elettronici e dell’auto. Ieri, il conferimento dell’incarico all’analista forense Luca Russo che questa mattina dovrà passare ai raggi x il cellulare. La procuratrice Irene Bilotta ha conferito l’incarico al perito alla presenza della mamma di Andreea e del suo avvocato Rino Bartera e dell’avvocato difensore di Gresti, Emanuele Giuliani. Si cercano altri elementi per capire come indirizzare la ricerca della verità, quella verità sulla morte di Andreea che sua madre implora con tutta la forza.