ANCONA – Attimi di panico in via Pontelungo ad Ancona, dove intorno alle 19,15 due auto si sono scontrate in un violento frontale. Nell’impatto, avvenuto lungo la corsia sud della Strada Statale 16, vicino all’uscita per Candia sono rimaste ferite 3 persone.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona per estrarre la conducente di una delle due auto, rimasta intrappolata fra le lamiere contorte del mezzo. A restare ferite anche altre due persone: il marito della donna intrappolata dalle lamiere e una ragazza di 35 anni che viaggiava sull’altro mezzo.

I feriti sono stati soccorsi da Croce Gialla e automedica e trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso per i politraumi riportati. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona dell’intervento. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Municipale che ha provveduto anche a regolare la viabilità che ha subito forti disagi.