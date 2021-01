Ancona: urtato da un’auto che non si ferma, giovane legge la targa. Conducente rintracciato

L'incidente è avvenuto di sera in via Rismondo. Il ragazzo, caduto a terra, è riuscito a leggere la targa e la conducente è stata rintracciata. Sul posto Croce Gialla e Polizia Stradale

ANCONA – Attimi di paura ad Ancona. Questa notte alle 21,50, poco prima che scattasse il coprifuoco, un ragazzo è stato urtato da una auto in transito mentre percorreva a piedi via Rismondo nei pressi del Passetto.

L’auto, che forse non lo ha visto, non si è fermata lasciandolo cadere a terra. Il giovane è riuscito a leggere il numero di targa della Fiat Punto scura che lo aveva travolto.

Sul posto è intervenuta la Croce Gialla di Ancona che ha trasferito il giovane al Pronto Soccorso di Torrette in codice giallo con piccole contusioni: fortunatamente non ha riportato ferite gravi. Il conducente del veicolo, una donna, è stato invece ritracciato dalle Volanti della Polizia. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Stradale.