Ancona, ubriaco prende a calci i poliziotti

ANCONA – Calci e pugni ai poliziotti. Il fatto è avvenuto ieri sera (domenica 29 dicembre), verso le 19.30, quando gli agenti delle Volanti della Questura di Ancona sono intervenuti al varco portuale denominato Repubblica.

Qui era stato segnalato un soggetto che, in evidente stato di ebbrezza, disturbava la clientela di un bar sito nelle vicinanze. Al controllo degli agenti l’uomo però si è rifiutato di fornire le proprie generalità. Poi ha cominciato ad inveire contro i poliziotti arrivando anche a dare calci e pugni.



Una volta contenuto, C.F. , 40 anni, con alcuni precedenti per droga e reati contro la persona, residente nella provincia di Teramo, è stato arrestato e denunciato per oltraggio a Pubblico ufficiale e per rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, ex art. 651 c.p.