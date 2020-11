Ancona, ubriachi rompono le fioriere d’arredo: denunciati e multati

ANCONA – Passano un pomeriggio alcolico e poi si sfogano sui passanti e sugli arredi comunali. Denunciati e multati due anconetani che il 9 novembre scorso, in via Cristoforo Colombo, ad Ancona, avevano dato spettacolo barcollando e infastidendo i cittadini di passaggio.

In quella occasione era intervenuta una pattuglia del Radiomobile che aveva proceduto a denunciare i due per ubriachezza molesta e perché non indossavano le mascherine facciali protettive.

Due giorni fa un dipendente comunale si è recato in caserma per denunciare il danneggiamento delle fioriere poste come arredo all’inizio della via, vicino a piazza Ugo Bassi. Grazie alle telecamere della pubblica sicurezza è stato possibile risalire ai due uomini che il 9 avevano danneggiato le fioriere. Così sono stati denunciati per danneggiamento aggravato. Ora si cercherà di capire se i due siano anche responsabili delle fioriere rotte in precedenza in corso Mazzini e corso Garibaldi.