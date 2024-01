Ancona, tamponamento a catena alle Tavernelle: due feriti in ospedale

ANCONA – Tamponamento a catena alle Tavernelle di Ancona oggi (16 gennaio): tanta paura ma bilancio fortunatamente non grave. Erano circa le 13.20 quando in via Tavernelle, all’altezza del civico 156, di fronte a ˊL’arte della pizzaˊ si è sentito un rumore assordante.

Residenti e negozianti hanno subito capito che si trattava di un sinistro serio. O almeno così sembrava. Immediata la chiamata al 112 Nue, il Numero unico di emergenza. Sul posto, due gazzelle dei carabinieri per mettere in sicurezza l’area e far scorrere il traffico.

I carabinieri in strada (repertorio)

Intanto, interveniva anche l’ambulanza della Croce Rossa del Comitato di Ancona. Tre i mezzi coinvolti, altrettanti i feriti, ma solo due sono ora in ospedale, ad Osimo. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma pare che a scatenare il tutto sia stato un 64enne anconetano.

Ad avere la peggio, una ragazza di 27 anni di Ancona che ha riportato un trauma allo zigomo e all’orbita oculare destra e che, per questo, è stata portata al pronto soccorso di Osimo in ambulanza, insieme al 64enne, in evidente stato di choc e agitazione.

Tanta la paura, ma nulla di grave per l’altra ferita, una 20enne di Ancona che si trovava – appunto – sul terzo mezzo e che ha rifiutato il trasporto in ospedale. La situazione è comunque tornata alla normalità nel giro di breve tempo. Giusto il tempo dei rilievi. Nessuno versa in gravi condizioni.