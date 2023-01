Giovane ferito da colpo di pistola ad Ancona, fermato un poliziotto

Da quanto si è appreso l'uomo presta servizio fuori provincia e in quel momento era fuori servizio; avrebbe esploso un colpo in aria, mentre un secondo avrebbe raggiunto un giovane 21enne colpendolo a una gamba

ANCONA – Un poliziotto 40enne è in stato di fermo perché avrebbe sparato il colpo di pistola che attorno alle 4 di questa mattina ha ferito un 21enne in via Flavia ad Ancona, lungo la strada che si trova nei pressi di un centro di aggregazione giovanile comunale.

Da quanto si è appreso l’uomo, che presta servizio fuori provincia e che in quel momento era fuori servizio, avrebbe esploso un colpo in aria, mentre un secondo avrebbe raggiunto un giovane 21enne colpendolo a una gamba.

Il giovane, portato in ospedale per accertamenti (al pronto soccorso di Torrette), al momento non risulta in pericolo di vita. Anche il 40enne si è recato al pronto soccorso per alcune contusioni che avrebbe riportato in seguito a un diverbio con il giovane, culminato con i colpi di pistola esplosi. I due, da una prima ricostruzione, si conoscevano, ma non sono noti i contorni della vicenda sui quali stanno lavorando gli inquirenti.

Da quanto si apprende il giovane e il 40enne si sarebbero incrociati all’interno di un locale dove sarebbe nata una prima discussione proseguita poi in strada. Al pronto soccorso di Torrette si sono verificati momenti di tensione tra gli amici del 21enne e il 40enne.