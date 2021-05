Ancona, si rovescia in galleria con l’auto: anziano finisce a Torrette

ANCONA – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente avvenuto alla Galleria del Montagnolo ad Ancona intorno alle 17 di oggi, 21 maggio. Un uomo di 75 anni, che stava viaggiando a bordo di una Fiat Panda, in direzione nord, si è rovesciato con il mezzo nel tratto di strada che attraversa l’interno della galleria.

A portare i primi soccorsi è stato un vigile del fuoco che si trovava a passare in zona. Sul posto si sono portate le ambulanze della Croce Gialla di Ancona e della Croce Verde di Macerata. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nella dinamica dell’incidente che è al vaglio degli agenti della Polizia Locale. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona che ha messo in sicurezza l’auto a metano, chiudendo le bombole.

L’anziano ha riportato un politrauma ed è stato trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Torrette in codice rosso. Le sue condizioni non sono gravi, l’uomo è apparso sotto choc. Disagi alla viabilità per la strada rimasta chiusa al traffico per diversi minuti.