Ancona: rissa in via Marconi tra persone africane

ANCONA – Una rissa scoppiata nella notte in via Marconi, davanti a un bar già con le serrande abbassate. Protagoniste, due distinte fazioni: l’una composta da alcuni uomini della Costa D’Avorio e l’altra di tunisini. A segnalare al 112 la rissa sono stati i residenti, preoccupati dalle voci e dai rumori molesti che quel gruppo di persone (almeno una decina) stava producendo nel cuore della notte. Gli operatori della Squadra Volante della Questura di Ancona sono intervenuti in piena notte in via Marconi, all’altezza del bar “Four roses” che al momento era già chiuso per verificare le segnalazioni giunte al numero di emergenza e che parlavano di una probabile rissa in strada fra diversi cittadini stranieri. Giunti sul posto, insieme a un equipaggio dei Carabinieri del Norm, il bar era chiuso ma al suo esterno vi erano diversi stranieri di nazionalità della Costa d’Avorio. Immediatamente identificati, tutti riferivano di una discussione verbale molto animata e nata per futili motivi, con un gruppo di 5 soggetti stranieri, probabilmente tunisini, che poi era degenerata in una aggressione fisica nei loro confronti con calci e pugni. Gli aggressori, successivamente, sarebbero scappati in direzione della stazione ferroviaria. Sebbene in apparenti buone condizioni di salute, uno dei presunti aggrediti lamentava un dolore al ventre e, pertanto, gli operatori della Squadra Volante hanno richiesto l’ausilio del personale del 118 per prestargli il soccorso e le cure necessarie. Sono in corso le indagini per riscontrare la veridicità delle dichiarazioni rese e rintracciare gli altri partecipanti alla zuffa, nei quali una volta accertati i fatti, si procederà presumibilmente contestando il reato di rissa aggravata in concorso.