Ancona, regolamento di conti tra baby gang: trovato un altro coltello

Era sotto il tappeto di un negozio in disuso in via Montebello. Sarebbe servito per la rissa poi sventata sabato pomeriggio dai carabinieri del Norm. Ha una lama di 20 centimetri

ANCONA – C’è un altro coltello trovato dai carabinieri del Norm nell’ambito dell’indagine della rissa tra bande rivali sventata sabato pomeriggio in centro città. L’arma è stata trovata ieri sera dai militari che hanno appreso del nascondiglio durante le indagini ancora in corso sul regolamento di conti che sarebbe dovuto avvenire tra ragazzini per vendicare una aggressione avvenuta giorni prima.

Il coltello era stata occultato sotto lo zerbino di una attività di copisteria e cartoleria in via Montebello che è chiusa ormai da anni. Lì lo avrebbe messo uno dei ragazzini appartenente ad una delle bande che si sarebbero dovute affrontare.

Sono in corso accertamenti sull’arma per capire chi l’abbia nascosta. Per questo i carabinieri visioneranno anche le telecamere della zona. Il coltello è lungo 30 centimetri ed ha una lama lunga 20 centimetri. È quasi uguale a quello da cucina trovato sabato, durante la perquisizione ed identificazione di un 16enne maceratese sorpreso in piazza Cavour dai carabinieri. Lo teneva in uno zainetto. Il giovane era stato denunciato per possesso ingiustificato di arma atta ad offendere.