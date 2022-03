Ancona, pericolosi per la sicurezza pubblica: un foglio di via e un avviso orale

Si tratta di un anconetano di circa 25 anni, resosi responsabile di reati in materia di stupefacenti e di un 30enne pugliese

ANCONA – Un avviso orale ed un foglio di via obbligatorio: ancora due provvedimenti del Questore della provincia di Ancona, Cesare Capocasa, nei riguardi di persone considerate pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Si tratta nel primo caso di un anconetano di circa 25 anni, resosi responsabile di reati in materia di stupefacenti, per i quali è stato arrestato dalla Polizia di Stato e sottoposto a misura cautelare dall’A.G., dapprima in carcere, successivamente agli arresti domiciliari.

Il giovane, considerato inserito in un traffico di sostanze illecite ben articolato è stato colpito dall’Avviso Orale del Questore Capocasa, a seguito di istruttoria della Divisione Anticrimine, guidata dalla dirigente Dr.ssa Marina Pepe. Con il provvedimento di prevenzione l’Autorità di Pubblica Sicurezza ha intimato al soggetto, di modificare la propria condotta di vita repentinamente, esponendosi in caso contrario all’applicazione di misure più gravi ed afflittive.

Il Foglio di via obbligatorio ha colpito invece un 30enne originario della provincia di Foggia, già noto alle forze dell’Ordine e colpito da Avviso Orale del Questore di quella provincia.

Nei riguardi di quest’ultimo il Questore di Ancona ha disposto il divieto di ritorno ad Ancona per anni tre, in considerazione dei suoi pregressi criminali e di polizia.

Alla base delle due misure che sono state ingiunte ai due prevenuti, sono stati valorizzati altri elementi indiziari, come la frequentazione di persone già condannate per reati di rilevante spessore, la loro identificazione assieme a soggetti resisi responsabili di condotte che destano allarme sociale, la refrattarietà alle regole del vivere civile.