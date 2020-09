Ancona, perde la targa durante il nubifragio. L’appello: «Aiutatemi a ritrovarla»

Una ragazza anconetana chiede aiuto ai lettori. La targa (EF 294 GG) è caduta tra Sappanico e Candia. «Se la trovate per favore consegnatela in una caserma dei carabinieri»

ANCONA – Cerca di tornare a casa nonostante la tempesta, dopo che la sua auto era rimasta seriamente danneggiata dalla violenta grandinata del 30 agosto scorso. Ma lungo il tragitto sente un rumore, non capisce cosa sia, e torna a casa, al riparo. Solo una volta rientrata in garage, si accorge che dalla sua utilitaria manca la targa, caduta probabilmente per i danni da maltempo in quel nubifragio che tanti guai ha causato proprio ad Ancona.

Lo smarrimento della targa è avvenuto ieri, verso le 14 circa, tra la zona di Sappanico e Candia. Ora la proprietaria lancia un appello a chiunque si trovi a passare di lì e possa magari imbattersi nella targa EF 294 GG: «Vi prego aiutatemi, se trovate una targa con questi numeri per favore consegnatela in una caserma dei carabinieri – dice la proprietaria –; ho già sporto denuncia ai Carabinieri questa mattina, nel fine settimana se non sarà ritrovata dovrò reimmatricolare la macchina, che già a causa della grandine ha subito un sacco di danni».