Ancona: al Passetto due donne soccorse in spiaggia

Una domenica di spavento, per due donne che avevano deciso di trascorrere una calda giornata estiva al mare del Passetto

ANCONA – Esce dall’acqua e accusa un malore mentre fa la doccia. È successo ieri, ultimo giorno di luglio, alla spiaggia cittadina del Passetto. Erano circa le 17.15 quando una 50enne, dopo aver fatto il bagno, ha deciso di fare una doccia in una delle docce che si trovano sulla riva.

Mentre si lavava, la donna avrebbe accusato un malore e sarebbe svenuta, cadendo a terra. Immediati i soccorsi, grazie alla presenza del sanitario della croce gialla in postazione fissa alla guardia medica della baia. La signora ha riportato una ferita ad una gamba. Saranno i medici a stabilire le cause del malore. Chi era presente evidenzia come potrebbe essere dovuto alla «temperatura dell’acqua che sgorga dalle docce, spesso abbastanza fredda. Uno shock termico che avrebbe provocato un lieve malessere».

È stata trasportata (sempre dalla croce gialla) per accertamenti a Torrette, ma non verserebbe in gravi condizioni. Nella mattinata di ieri (31 luglio), invece, un’anziana si trovava sotto uno degli ombrelloni del Passetto quando è caduta a terra, scivolando dal proprio lettino. Erano circa le 10.30 quando è finita sul cemento.

Anche per questa donna, si è preferito ricorrere alle cure del pronto soccorso, poiché – a quanto si apprende – avrebbe sbattuto la testa e la gamba destra. A medicare l’anziana, pure in questo caso, la croce gialla di Ancona, che presta servizio alla guardia medica del litorale. L’ambulanza l’ha poi trasportata al vicino nosocomio.

Insomma, una domenica di spavento, per le due signore che avevano deciso di trascorrere la calda giornata di ieri (domenica 31 luglio) al mare del Passetto.