Ancona, muore il tifosissimo biancorosso Luigi Chiucconi nell’affetto generale

ANCONA – È morto lunedì sera all’età di 78 anni Luigi Chiucconi, tifosissimo dell’Anconitana (e della Juventus) e consigliere dei Clubs Uniti Biancorossi Ancona. Se ne è andato nella struttura ospedaliera di Torrette dov’era ricoverato da parecchio tempo a causa di un brutto male che ha finito per logorarlo. Oltre i tanti amici e parenti, a piangerlo c’erano la moglie Anna e il figlio Marco che con lui condivideva la passione dello stadio coltivata stagione dopo stagione in casa e in trasferta.

Chiucconi, più volte candidato come consigliere comunale per il Comune di Ancona, ha gestito prima della pensione due alimentari nel capoluogo ed era stimato da tutti per i suoi modi sempre gentili e disponibili. Tra i tanti che lo hanno voluto ricordare c’è il presidente dei C.U.B.A. Eros Giardini con il quale ha condiviso un’infinità di riunioni e di cene dedicate all’Ancona: «I Clubs Uniti Biancorossi Ancona porgono le più commosse condoglianze alla famiglia di Luigi Chiucconi, nostro grande amico e Consigliere. Da sempre innamoratissimo dei colori biancorossi, lascia un grande vuoto nella nostra struttura e nella tifoseria anconetana tutta. Ciao Luigi».

Non è stata resa nota ancora nessuna informazione in merito ai funerali che saranno comunque celebrati in osservanza alle disposizioni anti-Coronavirus.