Ancona, multato autocarro con un carico di molluschi conservati a temperature non idonee

Nei suoi controlli la Polstrada ha fermato un camion di una ditta di Civitanova Marche che non rispettava le normative sulle condizioni di viaggio di merce destinata al consumo umano

ANCONA – Un carico di molluschi destinato alle pescherie conservato senza le idonee modalità di refrigerazione. Multa di più mille euro.

È successo ieri ad Ancona. La Polizia Stradale locale, durante la quotidiana attività di controllo della circolazione stradale e del trasporto delle merci e delle persone, ha individuato e controllato un autocarro di una ditta di Civitanova Marche. Il suo carico di oltre un quintale di molluschi, tra cui mitili e vongole di varia pezzatura, destinato ad alcune pescherie del capoluogo, viaggiava a temperatura decisamente superiore a quella consentita e per tale motivo il conducente nonché titolare di attività di commercializzazione di pesce e molluschi, di origini extracomunitarie, è stato sanzionato per oltre un migliaio di euro. In più l’onere di esibire la documentazione di regolarità della verifica periodica delle caratteristiche di refrigerazione del veicolo adibito al trasporto di alimenti freschi.

L’accertamento è stato completato a seguito dell’intervento del funzionario del Servizio Igiene Alimenti di origine animale della Azienda Sanitaria competente che ha certificato le irregolarità dal punto di vista delle condizioni di viaggio della merce destinata al consumo umano.