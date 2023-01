Ancona, molesta i clienti di un bar: 28enne sanzionato

ANCONA – Un uomo è stato sanzionato per ubriachezza dagli agenti delle Volanti di Ancona dopo che aveva molestato i clienti di un bar. L’episodio è accaduto questa mattina in Piazza Santa Margherita ad Ancona dove era stata segnalata la presenza di un uomo che molestava i clienti presenti all’interno di un locale.

Gli agenti, giunti sul posto raccolta la descrizione della persona, che nel frattempo si era allontanata in direzione della struttura dell’Autorità Portuale, si sono portati allo scalo dorico dove hanno appreso dai colleghi della Polizia di Frontiera che una persona corrispondente alla descrizione era stata notata tra le auto in sosta davanti alla sede dell’Authority.

I poliziotti lo hanno subito ritracciato. Si tratta di un cittadino somalo di 28 anni già noto, che al momento del controllo sarebbe risultato in condizione di abuso di sostanze alcooliche e non collaborativo nei confronti dei poliziotti. In considerazione dello stato psicofisico alterato del soggetto e della presenza di civili che dovevano accedere all’interno dell’Autorità Portuale, per motivi di sicurezza pubblica gli agenti lo hanno invitato a seguirli in Questura dove gli è stata contestata la violazione per ubriachezza.