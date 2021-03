Ancona, mangia nel bar senza mascherina: chiuso locale al Piano

ANCONA – Lo trovano senza mascherina, seduto al tavolino, e fanno chiudere il bar per cinque giorni. È successo al Caffè Centrale di via Giordano Bruno, al Piano di Ancona.

Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Ancona sono entrati nel pubblico esercizio per un controllo pizzicando un dipendente seduto ad un tavolino e che non aveva la mascherina facciale protettiva. Il barista, che ha provato a giustificarsi che stava mangiando, è stato multato e al titolare dell’attività, un cinese di 32 anni, è stato imposto il divieto di aprire per i prossimi cinque giorni.

Durante i controlli i militari hanno trovato diversi stranieri a spasso, in corso Carlo Alberto, in piazza Ugo Bassi e in via Flaminia. Non avevano un motivo valido quindi sono state staccare 23 multe da 400 euro l’una per mancata osservanza della normativa anti Covid.