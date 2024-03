Ancona, litiga in strada ma doveva scontare i domiciliari: nei guai un uomo

ANCONA – Nella tarda serata di ieri, 9 marzo, intorno alle 23.30, i poliziotti sono intervenuti vicino a via Esino ove veniva segnalata da alcuni passanti una lite tra due soggetti.

Giunti sul posto i poliziotti identificavano i due litiganti, si trattava di un uomo italiano di circa 50 anni ed una donna di origine rumena di circa 30 anni. Entrambi riferivano di aver discusso per futili motivi a causa dell’abuso di sostanze alcoliche durante la sera. I due inoltre riferivano di essersi recati prima in ospedale perché l’uomo doveva sottoporsi ad una visita e successivamente si allontanavano per cenare. La discussione iniziava proprio al momento della cena, a causa dell’assunzione di alcolici da parte della donna, cosa che, il cinquantenne non gradiva. Successivamente la lite proseguiva nei pressi della via dove sono intervenuti i poliziotti.

Dal controllo effettuato e dall‘identificazione dei due, l’uomo risultava gravato da numerosi precedenti per diversi reati e risultava altresì sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. A seguito di ciò i poliziotti chiedevano di esibire un certificato medico che accertasse la necessità di recarsi in ospedale ma l’uomo, a tale richiesta, non sapeva rispondere, essendone sprovvisto ed essendosi allontanato di fatto senza alcun valido motivo e senza aver prima allertato i poliziotti del suo allontanamento.

Pertanto, non essendo autorizzato a lasciare il proprio domicilio, l’uomo veniva accompagnato negli uffici di via Gervasoni e qui deferito per evasione. Al termine degli atti di rito, notiziata l’A.G., l’uomo veniva ricollocato presso la sua abitazione dai poliziotti.