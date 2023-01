Ancona, lite tra connazionali: tunisino ferito al volto

Il gruppo di quattro tunisini era in strada quando, a quanto si apprende, uno di loro avrebbe sferrato un pugno al volto del connazionale rimasto ferito

ANCONA – Un tunisino è rimasto ferito nella lite tra connazionali scoppiata nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 16:30 in via Astagno ad Ancona. Il gruppo di quattro tunisini era in strada quando, a quanto si apprende, uno di loro avrebbe sferrato un pugno al volto del connazionale rimasto ferito.

Il tunisino è stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona, che l’ha trasferito all’ospedale regionale di Torrette, per accertamenti. A causa del pugno ha riportato una lacerazione al sopracciglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Comando di Ancona con una pattuglia, allertati dalla Croce Gialla.

Carabinieri di Ancona

I militari dell’Arma stanno lavorando per ricostruire i contorni della vicenda. Per ora sembrerebbe che la lite, sfociata poi nel pugno in pieno volto, sia stata causata da questioni private tra le quattro persone che a quanto risulta si conoscevano già fra loro.