Ancona, convivente finisce al pronto soccorso. Aveva dormito fuori casa senza avvisare la compagna

ANCONA – Nel corso della serata di ieri, lunedì 20, intorno all’ora di cena, su disposizione della Sala Operativa della Questura, personale della Squadra Volante si portava in zona Brecce Bianche in quanto era stata segnalata una violenta lite tra una coppia di conviventi. Sul posto gli Agenti operanti riscontravano la presenza dell’ambulanza del 118 che, dopo una prima assistenza da parte dei sanitari ai litiganti, traportava, successivamente e su sua richiesta l’uomo richiedente l’intervento al locale Pronto Soccorso per le cure del caso.

All’arrivo degli Agenti tra le parti era tornata la calma che permetteva loro di rilasciare le versioni sulle cause scatenanti il litigio passato alle vie di fatto e cioè di aver trascorso, da parte dell’uomo, dei giorni fuori casa senza aver dato alcuna comunicazione alla convivente che aveva mal tollerato detto comportamento.

Ancona, controlli droga

Nel corso della mattinata di ieri (lunedì 20 marzo), la Squadra Volante della Questura di Ancona, nel transitare in Via Maggini ha notato due uomini che, alla vista dell’equipaggio, cambiavano direzione con fare sospetto. Tale atteggiamento ha insospettito gli agenti tanto da indurli ad un controllo. Entrambi gli uomini di nazionalità straniera durante il controllo erano insofferenti e nervosi: quindi è stato loro chiesto se stessero occultando qualcosa. A quel punto entrambi i predetti cittadini extra U.E. hanno consegnato agli agenti ognuno una sigaretta confezionata artigianalmente e contenente sostanza stupefacente di tipo hashish di circa un grammo. E po uno di loro ha consegnato anche un involucro di plastica contenente verosimilmente altra sostanza stupefacente tipo hashish, del peso di più di un grammo.



In merito al possesso delle sostanze i due i hanno dichiarato di detenerla per uso personale. Pertanto nei loro confronti sono state contestate le violazioni previste dall’art. 75 del d.P.R. n° 309/90 con il sequestro delle sostanze per i successivi esami forensi da parte del locale Gabinetto di Polizia Scientifica.

Stessa violazione é stata contestata al conducente di 26 anni di nazionalità italiana che, la scorsa notte durante la normale attività di controllo del territorio, veniva fermato dalla Squadra Volante mentre a bordo di una vettura transitava per una via del Piano. Anche in questa circostanza i segnali derivanti dal comportamento piuttosto nervoso dell’uomo hanno fatto scoprire che stesse nascondendo qualcosa. Infatti, poi, ha consegnato agli agenti operanti un barattolo in vetro con sostanza stupefacente verosimilmente tipo hashish del peso netto rispettivamente di 0,20 grammi e 0,40 grammi. Anche in questo caso la detenzione era affermata per uso personale. Alla contestazione della violazione della norma sulle sostanze stupefacenti al giovane è seguita anche il sequestro della patente di guida e l’affidamento del veicolo da lui condotto ad un suo familiare.