Ancona, lite tra due donne per amore: arriva la polizia

ANCONA – Nella nottata appena trascorsa, intorno all’una circa, i poliziotti intervenivano in un’abitazione nei pressi della stazione a seguito di una segnalazione di una lite passata poi alle mani. Giunti sul posto gli operatori prendevano contatti con le parti presenti nell’appartamento, nello specifico due donne di 30 e 40 anni ed un uomo di 40 anni, tutti e tre italiani. Veniva riferito agli operatori che la donna di circa 30 anni e l’uomo si trovavano nell’abitazione per trascorrere la serata insieme, ad attendere l’arrivo dal lavoro della seconda donna, compagna attuale dell’uomo. Una volta rientrata a casa la donna notava alcuni atteggiamenti ambigui tra la 30enne ed il suo compagno, al quale chiedeva spiegazioni e se avesse avuto rapporti intimi con la giovane. Entrambi rispondevano in maniera affermativa, confermando quanto sospettato dalla donna nell’ultimo periodo. Per altro le due donne si frequentavano da circa sei mesi ed anche in passato avevano avuto dei diverbi, mai passati alle vie di fatto.

I poliziotti riportavano la situazione alla tranquillità ma, notando i segni in volto e sulle braccia delle due, allertavano personale medico affinché prestasse loro le cure del caso necessarie.

La 40 enne rifiutava le cure, mentre la 30enne veniva trasportata presso l’Ospedale.